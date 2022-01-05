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التحالف العربى ينفذ ضربات جوية دقيقة ضد أهداف عسكرية حوثية فى صنعاء

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القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ ضربات جوية دقيقة ضد أهداف عسكرية مشروعة فى صنعاء تابعة لعناصر الحوثى.

 

وطالب التحالف -وفقا لقناة (الإخبارية) - المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مضيفًا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

 

ويأتي هذا التطور بعد إعلان قوات التحالف عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية نحو الأراضي السعودية.. وذكر التحالف أن الطائرة المسيّرة أطلقت من العاصمة صنعاء لاستهداف المدنيين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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