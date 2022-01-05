مفاجأة.. رصد متحور جديد لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن معهد مستشفى جامعة مرسيليا للأمراض المعدية، الثلاثاء، عن رصد متحور جديد لفيروس كورونا في جنوب فرنسا.



ويحمل المتحور الجديد اسم "B.1640.2"، وسجلت أول حالة إصابة مؤكدة به لدى مسافر عاد من الكاميرون إلى فرنسا قبل نحو شهر، حسب"سكاي نيوز عربية".

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن عدد المتحورات يزداد بشكل ملحوظ، لكن المتحورات سريعة الانتشار هي التي تشغل العلماء.

وتعد الطفرات سمة مميزة لمعظم أنواع الفيروسات، مما يؤدي إلى ظهور متحورات أو سلالات جديدة منها.

وتثير متحورات كورونا قلق الأطباء، بشأن قدرتها على مقاومة مناعة الجسم الذاتية أو التصدي للقاحات المعروفة.