شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: قوات الجيش تواصل تقدمها فى محافظتى شبوة ومأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي إن قوات الجيش وألوية العمالقة تواصل التقدم غرب محافظة شبوة بالتزامن مع تقدمات كبيرة جنوبي مأرب.

وأشار مجلي - في تصريحات أوردتها قناة (اليمن) الفضائية، الثلاثاء - إلى أن الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش اليمني وألوية العمالقة ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في محافظة شبوة، مستمرة حتى القضاء على مليشيا الحوثي الإيرانية، مؤكدا أن الفرق الهندسية في الجيش تواصل إزالة الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإيرانية.

وفي محافظة مأرب، أكد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية وبمشاركة فاعلة من مقاتلات التحالف حققت تقدما كبيرا في الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب تحديدا في منطقتي العمود والأعيرف في مديرية الجوبة.

وأشاد مجلي بدور مقاتلات تحالف دعم الشرعية في إسناد الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وذلك من خلال الضربات الجوية الدقيقة التي استهدفت التجمعات والمواقع والآليات الحوثية على امتداد مسارح العمليات العسكرية وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.