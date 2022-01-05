شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الإصابات اليومية بكورونا فى عدد من الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سجلت عدد من الدول العربية الثلاثاء تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي الأردن، سجلت وزارة الصحة خلال ال(24) ساعة الماضية 2296 إصابة جديدة، و23 وفاة، و2448 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و69 ألفا و549 إصابة، والوفيات إلى 12 ألفا و765 وفاة، والشفاء إلى مليون و30 ألفا و501 متعافي.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 4 ملايين و410 آلاف و734 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4 ملايين و15 ألفا و64 شخصا.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إنه تم تسجيل 7 وفيات، و324 إصابة جديدة، و258 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وبالنسبة للكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1482 إصابة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية بإجمالي 420 ألفا و796 إصابة، وتماثل 201 حالة للشفاء ليرتفع الإجمالي إلى 412 ألفا و274 متعافيا بنسبة 98%، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجل أية حالات وفاة متعلقة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

أما عن المغرب، فقد سجلت وزارة الصحة 4299 إصابة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 971 ألفا و961 إصابة، كما تم تسجيل 5 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 14 ألفا و867 وفاة، فيما تعافت 1147 حالة ليصل الإجمالي إلى 943 ألفا و70 متعافيا.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5087 إصابة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية بإجمالي 740 ألفا و814 إصابة، كما تم تسجيل 19 وفاة جديدة بإجمالي 9 آلاف و193 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 669 ألفا و635 متعافيا.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 421 إصابة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية بإجمالي 219 ألفا و953 إصابة، و5 وفيات جديدة بإجمالي 6 آلاف و303 وفيات، وتماثل 266 شخصا للشفاء بإجمالي 151 ألفا و95 متعافيا.