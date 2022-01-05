الكويت وفرنسا تستعرضان أوجه علاقات الصداقة الاستراتيجية

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القاهرة - سامية سيد - استعرضت الكويت وفرنسا أوجه علاقات الصداقة الاستراتيجية بينهما، وذلك على هامش انطلاق الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين والتي جرت فعالياتها في العاصمة الفرنسية باريس.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فقد ترأس الجانب الكويتي في الجولة الأولى من الحوار والتي انطلقت الثلاثاء، نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري ومن الجانب الفرنسي وزير الدولة المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب فرانك رياستر.

وأفادت (كونا) بأنه تم خلال جلسة الحوار استعراض أوجه علاقات الصداقة الاستراتيجية، إضافة إلى قيام رؤساء مجاميع العمل الخاصة بأوجه العلاقات بين البلدين بتقديم إيجاز حول عمل فرقهم وما تم تحقيقه إضافة إلى خطة العمل المستقبلية لتعزيز هذه العلاقة.

يذكر أن الحوار الاستراتيجي الذي عقدت أولى جلساته اليوم في باريس هو آلية تم استحداثها بين البلدين رغبة منهما في تحقيق آفاق جديدة للعلاقات بينهما وفق آلية متابعة يتم خلالها وضع الخطط لبلوغ تلك الأهداف ومتابعة تنفيذها بما يتناسب وطبيعة العلاقات الاستراتيجية المميزة بين البلدين على أن يتم الاجتماعات بين الجانبين بصورة نصف سنوية وفق تلك الآلية بالتناوب بين عاصمتي البلدين.

وضم وفد دولة الكويت المشارك في الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الفرنسية سامي السليمان ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير ناصر الهين.