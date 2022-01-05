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الأردن وقبرص تبحثان أوجه التعاون العسكري

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مع رئيس أركان الحرس الوطني القبرصي الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس الثلاثاء آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى أوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك.

 

شهد اللقاء - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية - بحث تبادل الخبرات والتمارين العسكرية الهادفة إلى تطوير وتأهيل القوى البشرية لدى الطرفين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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