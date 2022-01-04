شركة تنتج صنبوراً ذكياً يمكن التحكم فيه عبر الإيماءات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

كشفت شركة Moen المتخصصة في صناعة صنابير المياه عن أحدث إصداراتها الذكية هذا الأسبوع، والذي جاء باسم CES، إذ يمكن مستخدميه من التحكم في درجة حرارة وتدفق المياه بالإيماءات فقط، وبدون لمسه.



وعلى غرار شاشة الموبايل، ولكن بدون لمس، يمكنك تحريك إصبعك أو يدك أمام مستشعر الصنبور لأعلى أو أسفل أو يمينا أو شمالا وغيرها على حسب رغبتك؛ لتشغيل الصنبور أو غلقه أو الحصول على ماء ساخن أو دافئ أو بارد.