شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الأسير الفلسطينى ناصر أبو حميد إلى المستشفى بشكل مفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن الأسير ناصر أبو حميد (49 عاما) نقل اليوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ إلى مستشفى "برزلاى" الإسرائيلي.

وحمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد الذي نقل بشكل مفاجئ إلى المستشفى، وهو الآن على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقال أبو بكر، إن الأسير الفلسطيني أبو حميد يتعرض منذ فترة لإهمال طبي متعمد، وهو ما أوصله لهذه الحالة الخطرة.

ويذكر أن الأسير الفلسطيني أبو حميد يعاني من تبعات عملية استئصال لورم سرطاني على الرّئة خضع لها خلال شهر أكتوبر الماضي.

والأسير أبو حميد من مخيم الأمعري في رام الله، وهو من بين خمسة أشقاء حكم عليهم الاحتلال بالسّجن لمدى الحياة، وكان الاحتلال قد اعتقل أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر وناصر وشريف ومحمد، فيما اعتقل شقيقهم إسلام عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد. كما أن بقية العائلة تعرضت للاعتقال. وقد هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة أبو حميد خمس مرات، كان آخرها عام 2019، كما حرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم.