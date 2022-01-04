شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقرر الإفراج عن الأسير الفلسطينى أبو هواش بعد إضراب دام 141 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع الأسـير الفلسطينى هشام أبو هواش، مساء يوم الثلاثاء، حريته بعد قرار من محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عنه بتاريخ 26 فبراير المقبل، وذلك بحسب ما أكدته وسائل إعلام محلية فلسطينية.

وقال المحامي جواد بولص محامي الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش: "إنه تم التوصل إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال لإنهاء ملف الأسير أبو هواش"، وذكر بولص: بأن الاتفاق يقضي بأن يتم الافراج عن أبو هواش في السادس والعشرين من الشهر القادم، وأن يبقى في مستشفى اساف هاروفيه قرب تل ابيب حتى موعد الإفراج عنه.

وقال المحامي الفلسطيني خالد محاجنة :"انتصر الأسير هشام أبو هواش بعد 141 يومًا من الإضراب عن الطعام، رفضًا لاعتقاله الإدارى".

والأسير أبو هواش معتقلٌ منذ 27 أكتوبر2020 وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس وسبأ)، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغت فترة اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.