شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة اللبنانية تسجل 30 ألفا مقابل الدولار فى أدنى مستوى تاريخى لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الليرة اللبنانية 30 ألفا مقابل الدولار فى أدنى مستوى تاريخى لها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.





وفى وقت سابق، ارتفعت أسعار البنزين بنوعيه والغاز فى لبنان اليوم الثلاثاء، بشكل ملحوظ متأثرة بارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الليرة اللبنانية فى السوق غير الرسمية وعلى منصة صيرفة الحكومية، فيما انخفض سعر المازوت بشكل طفيف متأثرًا بتراجع السعر العالمى.

كما زاد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 10800 ليرة لتصل إلى 335800 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة بنزين 98 أوكتان 11400 ليرة لتصل إلى 347800 ليرة.

وبلغت الزيادة في سعر أنبوبة الغاز 1400 ليرة لتسجل 298600 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 900 ليرة ليصل إلى 336200 ليرة للصفيحة، وارتفع سعر صرف الدولار على المنصة الرسمية ليصل إلى 23200 ليرة للدولار الواحد، فيما بلغ في السوق غير الرسمية 27400 ليرة لكل دولار.