شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية السعودى يؤكد دعم المملكة للشعب اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، دعم المملكة للشعب اليمني، مؤكدا حرص الوزارة على مساندة ودعم علماء اليمن في إيصال رسالتهم الدعوية والعلمية والفكرية وبيان خطر ميليشيا الحوثي على العقيدة والهوية الإسلامية.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء في الرياض، ملتقى علماء ودعاة اليمن في المملكة الذي بدأت أعماله تحت عنوان: "اليمن والمملكة في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي الإيراني"، منوها بدور علماء اليمن ومسؤوليتهم تجاه الشعب اليمني في هذه المرحلة لتحقيق الأمن والاستقرار، داعيا إلى تنسيق الجهود ومضاعفتها لإنقاذ الشعب اليمني من طمس هويته وتدمير شخصيته.

من جهته، أشاد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الشيخ محمد بن عيضة شبيبة - في كلمة له - بدور المملكة في دعم اليمن حكومة وشعبا، وكذلك دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية في دعم ورعاية أعمال برنامج التواصل مع علماء اليمن وجهوده الدعوية والعلمية والفكرية، مؤكدا ضرورة تكاتف جهود العلماء والدعاة في الحفاظ على الهوية اليمنية الإسلامية التي تحاول ميليشيا الحوثي اختطافها والتفرد بشبابها وغرس الأفكار العنصرية الغريبة على الدين والقيم والإسلام.

وبدأت جلسات الملتقى بمناقشة محاوره التي ركزت على جهود المملكة في مكافحة التطرف الحوثي الإيراني ودورها في المجال الإنساني، ودور الحكومة الشرعية والتحالف العربي في مواجهة الممارسات الحوثية، بالإضافة إلى موقف علماء اليمن ودورهم تجاه ما تتعرض له اليمن من تلك الممارسات.