شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا بالدول العربية: السعودية أكثر الإصابات.. والبحرين صفر وفيات خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت السعودية، اليوم الثلاثاء أكثر الدول العربية تسجيلًا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، فيما عاودت البحرين في عدم تسجيل أية وفيات متعلقة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية .

ففي السعودية، سجلت وزارة الصحة 2585 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 562 ألفا و437 حالة، كما سجلت شفاء 375 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 543 ألفا و129 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و883 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتي وفاة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 880 إصابة جديدة، وتعافي 219 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 277 ألفا و899 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند حاجز 1395 حالة، وذلك عقب تسجيل صفر وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 2581 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 772 ألفا و189 حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بإجمالي 2170 حالة، وتماثل 796 حالة للشفاء بإجمالي 748 ألفا و511 حالة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 651 إصابة جديدة بإجمالي 390 ألفا و935 حالة، كما تم تسجيل 13 حالة وفاة بإجمالي 5 آلاف و740 حالة، وتماثل 516 حالة للشفاء بإجمالي 378 ألفا و46 حالة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 318 إصابة جديدة، و8 وفيات، و326 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و94 ألفا و667 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و182 حالة، والشفاء إلى مليونين و66 ألفا و49 حالة بنسبة 98.6%.