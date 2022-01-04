شكرا لقرائتكم خبر عن أوتشا: انقطاع المياه عن 225 ألف شخص فى إدلب بعد غارة جوية على المحطة الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اليوم أنقطاع المياه وعدم توافر مياه نظيفة عن 225 الف شخص بسبب تضرر محطة ضخ المياه الرئيسية في ادلب التي استهدفتها غارة جوية أول امس مما اسفر عن اضرار بالغه في المحطة بالإضافة الى إصابة موظف وفق المفوضية الأوروبية للعمليات الإنسانية.

وأشارت التقييمات الأولية حول المحطة إلى أضرار كبيرة فيما يتخذ العاملين بالمجال الإنساني خطوات طارئة للتعويض عن فقدان المياه عن المدينه وأضاف التقرير انه لا يزال 3.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في شمال غرب سوريا ، منهم 2.7 مليون نازح ، وكثير منهم نزحوا قسراً عدة مرات.

وفى وقت سابق ذكرت وكالة "سانا" أن 3 أشخاص بينهم طفل قتلوا جراء اعتداءات بينها قصف استهدف مسجدا في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن القوات التركية والفصائل المدعومة منها، وسعت اعتداءاتها مساء اليوم وقصفت إضافة إلى بلدة أبو راسين قرية الأسدية القريبة منها شمال الحسكة ما أدى إلى مقتل رجل وامرأة وطفل وإصابة آخرين ووقوع أضرار كبيرة في عدد من المنازل.

وأضافت الوكالة أن القوات التركية والفصائل المرتبطة بها "قصفت بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي بسلاحي المدفعية والهاون ما تسبب بإصابة مدني وانهيار جزء من الجامع الكبير في البلدة ووقوع أضرار في بعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة".