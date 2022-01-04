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التحالف العربي: مقتل 240 حوثيا وتدمير 30 آلية خلال عمليات في مأرب وشبوة باليمن

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القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية ، مقتل 240 عنصرا إرهابيا حوثيا، وتدمير 30 آلية عسكرية، خلال عمليات استهداف ضد المليشيا في مأرب وشبوة.

 

وذكر التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الثلاثاء أن هذه الحصيلة جاءت جراء تنفيذ 9 عمليات استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب، فضلا عن 36 عملية استهداف ضد المليشيا في شبوة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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