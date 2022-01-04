شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب أول دولة عربية تسجل حالة وفاة بمتحور "أوميكرون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت السلطات الصحية فى المغرب، اليوم الثلاثاء، أول حالة وفاة لامرأة مصابة بمتحور "أوميكرون".

وقال منسق المركز الوطنى لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاذ المرابط لموقع "هسبريس" إن عدد الوفيات بدأ يرتفع تدريجيا، مشيرا إلى أن متحور "أوميكرون" شرع فى الانتشار في المغرب وبات يهمين على مجمل الإصابات.

وأوضح أن "هناك 7 حالات مؤكدة بمتحور أوميكرون بأقسام الإنعاش"، كاشفا أنه تم تسجيل أول حالة وفاة فى المغرب بهذا المتحور الجديد، لسيدة تبلغ من العمر 67 سنة تعانى من مجموعة من الأمراض المزمنة".

وأضاف "إن السيدة غير ملقحة بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا".