شكرا لقرائتكم خبر عن “الشؤون البلدية” تمنع استخدام هذه المادة في صالونات الحلاقة الرجالية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن أبرز الاشتراطات البلدية لنشاط الحلاقة الرجالية.
ومنعت الوزارة استخدام المناشف والمراييل القماشية في الصالونات الرجالية، وتوفير الورقية ذات الجودة العالية بدلاً منها.
كما منعت استخدام الشبّة للتطهير في الصالونات الرجالية، واستخدام المسحة الطبية بدلاً منها، وكذلك الأعمال الطبية الخاصة بمعالجة بعض الأمراض الجلدية في الوجه والرأس .
كما دعت الوزارة إلى استخدام أدوات الحلاقة المصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة لسهولة تنظيفها وتعقيمها.
كما ألزمت محلات الحلاقة باستخراج شهادة صحية للعاملين تثبت سلامتهم من الأمراض المعدية.
كانت هذه تفاصيل خبر “الشؤون البلدية” تمنع استخدام هذه المادة في صالونات الحلاقة الرجالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.