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السعودية تسجل 2585 إصابة بكورونا ووزارة الصحة تحذر من الزيادة المستمرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022، تسجيل 2585 حالة إصابة جديدة بفيروس الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 562437 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 375 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 543129 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8883 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 96 حالة.

من جانبه قال وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، إن المملكة تشهد حاليا ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا ونتوقّع زيادتها خلال الأيام القادمة.

وأوضح الوزير عبر حسابه في تويتر، قائلاً: نرصد حالياً ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، ونتوقّع زيادتها خلال الأيام القادمة إلا أن اللقاح -ولله الحمد- أثبت فعاليته في تخفيف الأعراض ودخول المستشفيات .

وتابع: "قلقنا على فئة لم تستكمل جرعاتها، فأغلب مَن في العناية المركزة هم من غير مستكملي التحصين، حفظ الله الجميع بحفظه"

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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