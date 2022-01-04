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عون: لبنان متمسك بموقفه الرسمى بالحرص على العلاقات مع دول الخليج

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون تمسكه بموقف لبنان الرسمي المتعلق بحرص البلاد على علاقات لبنان العربية والدولية، وخصوصًا دول الخليج العربي وفي مقدمها المملكة العربية .

جاء ذلك في بيان له اليوم تأكيدا للموقف الرسمي الذي عبر عنه مجددا في رسالته الأخيرة إلى اللبنانيين قبل عدة أيام.

ولفت عون إلى أن هذا الحرص يجب أن يكون متبادلا لأنه من مصلحة لبنان والدول الخليجية على حد سواء.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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