شكرا لقرائتكم خبر عن في تصاعد كبير.. تسجيل 2585 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، تسجيل 2585 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة. وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 375 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالتي وفاة، وارتفعت الحالات الحرجة إلى 96 حالة. منحنى إصابات كورونا خلال أسبوع: الأربعاء: 744 الخميس: 752 الجمعة: 819 السبت: 846 الأحد: 1024 الاثنين: 1746 اليوم الثلاثاء: 2585 وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي:

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