شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع الرئيس الموريتانى السابق يطالب بإطلاق سراحه لإصابته بوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الموقوف على ذمة اتهامات بالفساد، وخضع قبل يومين لقسطرة قلب، صرخة استغاثة موجهة إلى رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني تطلب فيها إطلاق سراح موكلها من أجل العلاج والنقاهة بحسب موقع صحرا ميديا الموريتانى.

وقال محامي الرئيس الموريتاني السابق، محمدٌ ولد الشدو، خلال مؤتمر صحفي: «نطلق نداء أو صرخة استغاثة إلى فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني (..) نطلب رفع المعاناة والظلم عن هذا الرجل».

وأضاف أن الصرخة موجهة أيضًا إلى «جميع المؤسسات والسلطات الموريتانية، وإلى الرأي العام الموريتاني والدولي».

وأوضح المحامي أن أول علاج للرئيس السابق هو «رفع الظلم عنه ومنحه الحرية المؤقتة»، أما العلاج الثاني فيتمثل في «رفعه إلى حيث يتداوى ويخرج من هذه الجو القاتل الذي كان فيه، ليواصل علاجه ونقاهته»، وفق تعبيره.

المحامي الذي التقى بولد عبد العزيز بعد خضوعه قسطرة يوم السبت الماضي، قال إن حالته الصحية «مستقرة وتتجه إلى الأحسن».

وأضاف أنه «أصيب الأحد بعد العملية الثانية برعاف، لكن تم التغلب عليه».