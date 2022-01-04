شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ بأسعار الوقود فى لبنان بالتزامن مع استمرار تراجع سعر صرف الليرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الوقود فى لبنان بشكل ملحوظ صباح اليوم الثلاثاء، فى أول زيادة بالعام الجديد، حيث وصل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان لـ 351400 بزيادة قدرها 15600 ليرة (حوالى 0.53 دولار أمريكي) فيما ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بنفس المقدار ليصل إلى 363400 ليرة.