شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ بأسعار الوقود فى لبنان بالتزامن مع استمرار تراجع سعر صرف الليرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الوقود فى لبنان بشكل ملحوظ صباح اليوم الثلاثاء، فى أول زيادة بالعام الجديد، حيث وصل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان لـ 351400 بزيادة قدرها 15600 ليرة (حوالى 0.53 دولار أمريكي) فيما ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بنفس المقدار ليصل إلى 363400 ليرة.
وبلغ سعر صفيحة الديزل 360400 ليرة بزيادة قدرها 24200 ليرة (حوالي 0.83 دولار أمريكي) فيما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي ليسجل 319300 ليرة بزيادة قدرها 20700 ليرة (حوالي 0.71 دولار).
يأتي ذلك فى ظل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية وعلى منصة صيرفة الرسمية ليتجاوز 29 ألف ليرة لكل دولار في مستوى غير مسبوق لتراجع سعر صرف العملة اللبنانية في ظل تفاقم الخلافات السياسية التي تعقد حلول الأزمات الاقتصادية والمالية بالبلاد.