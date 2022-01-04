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"حماس" تعلن إصابة خالد مشعل بفيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إصابة خالد مشعل، رئيس الحركة فى الخارج بفيروس كورونا.

 

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن هشام قاسم، رئيس الدائرة الإعلامية لـ"حماس" إقليم الخارج، قوله فى بيان إنه بعد إجراء الفحص الطبي تبينت إصابة الأخ القائد خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج بفيروس كوفيد-19.

 

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن الأعراض لدى مشعل طفيفة، وأنه يتابع مهامه ومسؤولياته من محجره فى المنزل.

 

وقال إن مشعل يتابع مسؤولياته من حجره المنزلي، وأن حالته الصحية جيدة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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