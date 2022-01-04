الحكومة الكويتيه تؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

القاهرة - سامية سيد - أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الكويتى اليمين الدستورية فى بداية جلسة مجلس الأمة العادية، صباح اليوم الثلاثاء، لمباشرة أعمالهم فى مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور، وانسحب عدد من النواب من الجلسة مع بداية البند الأول لجدول أعمال الجلسة والمتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية.

وتقضي المادة سالفة الذكر بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية، وكان قد صدر في 23 نوفمبر الماضي الأمر الأميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.



كما صدر يوم الثلاثاء الماضي المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تتضمن 15 وزيرا، واستقبل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان الأربعاء الماضي سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء والذين أدوا اليمين الدستورية أمامه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.