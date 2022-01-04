شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والأردن يبحثان التحديات الأمنية والسياسية بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المنطقة .

وقال الأمير فيصل بن فرحان - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الصفدي ، في العاصمة الأردنية عمّان، أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - إن السعودية والأردن تجمعهما علاقات راسخة في العديد من المجالات ، لافتا إلى أن الجانبين أكدا أهمية تكثيف الجهود الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي .

من جهته، جدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إدانته لكل الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها السعودية، مثمنا مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للأردن .

وأكد الصفدي استمرار بلاده في العمل مع المملكة لحل أزمات المنطقة ، معربا عن دعمه لاستضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030.

وفي سياق آخر.. بحث نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض مع سفير الأرجنتين لدى السعودية جيرمو نيلسن سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات .

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.