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"الصحة الإماراتية" تقدم 3 آلاف و871 جرعة من لقاحات كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 3 آلاف و871 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - أنه بذلك بلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 22 مليونا و702 ألف و290 جرعة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع خطتها لتوفير اللقاح والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم لتقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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