شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعمم قائمة بـ238 مشتبهًا بتورطهم فى إطلاق نار باحتفالات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلبنان تعميم قائمة تضم 238 اسمًا للمشتبه بهم في إطلاق النار خلال الاحتفالات ببداية السنة الجديدة، رغم التحذير والتأكيد على ملاحقة مرتكبي مثل هذه الأفعال، واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللاّزمة بحقّهم.



وأضافت المديرية التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية أنه سيتم تعميم أسماء المشتبه بإطلاقهم النيران للقبض عليهم ومحاسبتهم على التصرف الإجرامي بحق المجتمع.



وأفادت بأنه تم القبض على 5 أشخاص لمدة 48 ساعة، ثم تم الإفراج عنهم بضمان محل إقامتهم، بالإضافة إلى شخصين تم الاستماع لهما وتركهما بعد العرض على القضاء المختص.



وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد شدد في تصريح اليوم على وجوب قيام الأجهزة الأمنية والقضائية بملاحقة مطلقي النار في احتفالات بداية العام الميلادي الجديد واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم لمنع تكرار هذه الظاهرة التي تقلق الناس وتلحق أضرارًا بالأرواح والممتلكات.