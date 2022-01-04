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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - Xiaomi 12 Pro.. سر الساندوتش الزجاجي من شاومي

الثلاثاء 4 يناير 2022

الخليج 365

عقب إعلان شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الذكي Xiaomi 12 Pro الفاخر الجديد، إليك فيديو يكشف أسرار الهاتف الفاخر



كما جرت العادة بعد الإعلان عن هاتف جديد، ظهر مقطع فيديو على يوتيوب يشمل تفكيك Xiaomi 12 Pro لمعرفة أسراره.

وأظهر مقطع الفيديو التصميم الداخلى للهاتف الرائد الجديد Xiaomi 12 Pro، حيث كشفت عملية التفكيك التي استعرضتها قناة WekiHome على اليوتيوب، عن مفاجأة تتعلق بتصميم شاومي، وهو ما وصفه القائم على الاختبار بـ بنية تبدو مثل "ساندويتش زجاجي"، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena".

وكشف الفيديو، بعد اختراق الختم اللاصق حول اللوحة الخلفية المصنوعة من الزجاج لهاتف شاومي Xiaomi 12 Pro، عن تخطيط اللوحة الرئيسية ومجموعة الكاميرا التي تظهر أعلى ظهر الجهاز، إلى جانب البطارية في منتصف الهاتف، واللوحة الأم في الجزء السفلي التي تحتوي على جزء الشحن، ومكبرات الصوت، ومحرك الاهتزاز.

كما ظهرت التحسينات التي أجراتها شاومي على الهاتف، بعد إزالة العديد من الموصلات والوحدات والكاميرات والروابط وصولا إلى اللوحة الأم، والتي أظهرت أن هاتف Xiaomi 12 Pro يستخدم معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 1، والذي يغطيه غشاء مشتت حراري، ورقائق نحاسية، وشحم سيليكون، ولوحة حرارية كبيرة VC بقياس 2900 ملم مربع.

ويعد Xiaomi 12 Pro، هو أول هاتف ذكي يستخدم مستشعر الكاميرا IMX 707 من سوني بدقة 50 ميجاباكسل، وتشمل مستشعرات الكاميرا الإضافية مستشعرات Samsung JN1 مزدوجة تأتي أيضا بدقة 50 ميجابكسل، وتستخدم الكاميرا الرئيسية عدسة مكونة من 7 قطع مزودة بميزة OIS بينما تشتمل الكاميرا الأخرى على عدسة تليفوتوغرافي مكونة من 5 قطع وعدسة فائقة الاتساع مكونة من 6 قطع، بينما الكاميرا الأمامية تتميز بدقة 32 ميجابكسل.

وبحسب لفيديو الذي نشرته قناة "WekiHome"، تم تصنيع كل من وحدات ذاكرة الوصول العشوائي رام وذاكرة التخزين الداخلية بهاتف شاومي Xiaomi 12 Pro، بواسطة شركة أشباة المواصلات SK Hynix بمعايير LPDDR5 و UFS 3.1، على التوالي.

وأظهرت عملية التفكيك أيضا أن الماسح الضوئي الموجود في الشاشة مصنوع من مجموعة أرق وأكثر تكلفة، وأخيرا، زودت شاومي هاتف Xiaomi 12 Pro، بمحرك اهتزاز مشابه لمحرك Taptic Engine الخاص بهواتف آيفون.

كما يحتوي عملاق شاومي Xiaomi 12 Pro، على شاشة من نوع LTPO AMOLED بقياس 6.73 بوصة، وبطارية بقوة 4600 مللي أمبير في الساعة قادرة على الشحن السلكي بسرعة 120 وات والشحن اللاسلكي بسرعة 50 وات.

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro، في الصين مقابل سعر يبدأ من 740 دولار أمريكي.

مواصفات فاخرة

وكانت الشركة الصينية قد أوضحت يوم الجمعة أن هاتفها الذكي الجديد يمتاز بشاشة LTPO AMOLED قياس 6.73 بوصة وبدقة 3200 x 1440 بيكسل وبمعدل تحديث صورة يبلغ 120 هرتز ودرجة سطوع 1500 قنديلة.

وأوضحت شاومي أن جهازها الجديد يعتمد على معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 ثماني النوى مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 سعة 8 و12 جيجابايت وذاكرة داخلية UFS 3.1 سعة 128 و256 جيجابايت ومعالج الرسوميات Adreno 730.

وقد قامت شركة بتطوير شريحة الشحن Surge P1 بهاتفها الذكي Xiaomi 12 Pro، ولذلك يمكن شحن "البطارية أحادية الخلية" سعة 4600 مللي أمبير ساعة بقدرة 120 وات عن طريق منفذ USB-C مع دعم وظيفة الشحن اللاسلكي بقدرة قصوى تصل إلى 50 وات.

وتروج الشركة الصينية لهاتفها الذكي الجديد من خلال وحدة الكاميرا الرئيسية التي تضم ثلاث كاميرات بدقة 50 ميجابيكسل مع مستشعر سوني IMX707 قياس 1/1.28 بوصة، وتم تخصيص الكاميرا 50 ميجابيسكل الثانية لالتقاط صور البورتيريه، وتعمل كاميرا الزاوية الواسعة للغاية بدقة 50 ميجابيكسل مع بُعد بؤري يبلغ 14 ملم، وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابيسكل.