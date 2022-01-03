شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات واليمن يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين في "إكسبو 2020 دبي"، مع رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن، وأبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.