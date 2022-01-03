شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات واليمن يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين في "إكسبو 2020 دبي"، مع رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن، وأبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد الشيخ محمد بن راشد - خلال اللقاء، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - وقوف الإمارات إلى جانب اليمن في كل ما يحقق لهم الاستقرار والرخاء ويمكنهم من تخطي المرحلة الراهنة لاستئناف مسيرة التطوير والتنمية لتحقيق طموحات الشعب اليمني.
من جانبه، أعرب عبد الملك عن تقديره لجهود الإمارات الرامية إلى المساهمة في دعم خطط التطوير في البلدان الشقيقة عبر تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات الحيوية التي تخدم مجمل أهداف التنمية المستدامة والشاملة في دول المنطقة.