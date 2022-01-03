الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير هدف جوى أطلق نحو مدينة الطائف

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم /الاثنين/، أن دفاعاتها اعترضت ودمرت هدفا جويا معاد أطلق نحو مدينة الطائف.

وأوضحت الدفاع السعودية - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية - أن التهديد الجوي أطلقته ميليشيا الحوثي من الداخل اليمني، مؤكدة اتخاذ إجراءات عملياتية رادعة لتحييد التهديد وحماية المدنيين.



جدير بالذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن كان قد أعلن أمس /الأحد/ اعتراض 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.