شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: نتابع انطلاق نشاط عدائي باستخدام مسيرات مفخخة من صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أعلنت تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها يتابع انطلاق نشاط عدائي باستخدام المسيرات المفخخة من صنعاء. وكانت دفاعات المملكة قد تمكنت من تدمير وإسقاط هدفًا جويًا معاديًا أطلق نحو مدينة الطائف.

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