شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف ريال غير مستردة.. بشرى من الشؤون البلدية والإسكان لهذه الشريحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن دعم مقدم، لمستفيدي ” سكني”، ومن المميزات 100 ألف غير مستردة. وبحسب ما تم تداوله، فإن برنامج الدعم المقدم يمتاز بالآتي: -الدعم ثابت بدون الأخذ الاعتبار دخل المستيد أو قيمة العقار. – دعم غير مسترد يصل إلى 100 ألف ريال. – الحصول على الدعم الكامل شكل مباشر. أما المنتجات فتشمل: -البناء الذاتي – البيع على الخارطة – الوحدات الجاهزة من السوق – الوحدات الجاهزة من الوزارة – أرض وقرض

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