شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة تصدى الدفاعات الجوية لـ 3 طائرات مسيرة تجاه المنطقة الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، فيديو لاعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المنطقة الجنوبية مساء أمس الأحد. وأكد التحالف، أنه يتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن السعودية ومواطنيها والمقيمين.

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