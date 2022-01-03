شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. دفاعات المملكة تعترض وتدمر هدفا جويا معاديا أطلق نحو الطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أعلنت وزارة الدفاع أن دفاعات المملكة اعترضت ودمرت هدفا جويا معاديا أطلق نحو مدينة الطائف. وأضافت أن التهديد الجوي أطلقته ميليشيا الحوثي من الداخل اليمني.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. دفاعات المملكة تعترض وتدمر هدفا جويا معاديا أطلق نحو الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.