شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى الليبى يبحث مع مسئولة أممية تداعيات تأجيل الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، اليوم /الإثنين/ في العاصمة طرابلس، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، تداعيات تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كان من المقرر عقدها في الـ 24 ديسمبر الماضي.