شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الأمريكيين يطالبون إسرائيل بالإفراج عن الأسير الفلسطينى هشام أبو هواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع آلاف الأمريكيين على عريضة إلكترونية تطالب اسرائيل بالإفراج الفورى عن المعتقل الفلسطينى هشام أبو هواش الذى يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 140 يوما، وحملت العريضة توقيع أكثر من 13 ألفا بالإفراج الفورى عن جميع المعتقلين الإداريين الفلسطينيين.

وأوضحت العريضة أن استخدام إسرائيل للاعتقال الإدارى لا يتماشى مع القانون الإنسانى الدولى، مؤكدة أن هدف الحملة هو ارسال رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها بأن هذه السياسة غير عادلة ولا يدعمها المجتمع الدولي.

واعتبرت أن التوقيع عليها هو جزء من حركة عالمية لتحرير جميع المضربين عن الطعام، والإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، وإنهاء استخدام الاحتلال الإسرائيلى للاعتقال الإداري.

ودعت إسرائيل إلى التوقف عن استخدام الاعتقال الإدارى فى السجن التعسفى للفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.