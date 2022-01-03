شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين إطلاق الحوثيين طائرات مسيرة مفخخة تجاه مدينة نجران السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإطلاق الحوثيين طائرات مسيرة مفخخة تجاه مدينة نجران السعودية.



وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية /بنا/ - وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل في كافة الخطوات التي تتخذها ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.. مشيدة بيقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.



وشددت على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه هذه الاعتداءات المتكررة الآثمة، التي ترتكبها الحوثي ، وتعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.