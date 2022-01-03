شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة تدق جرس إنذار.. إصابات كورونا بالمملكة في نفس اليوم بين عامين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام الماضية، وسجلت أرقاماً لم تشهدها المملكة منذ عدة أشهر.

وبالمقارنة بين إصابات كورونا اليوم الموافق ٣ يناير ٢٠٢٢، ونفس اليوم خلال العام الماضي ٢٠٢١، يتضح الارتفاع الكبير في منحنى الإصابات.

وقد جاء عدد الإصابات بكورونا اليوم 1746 حالة، بينما سجلت المملكة في يوم 3 يناير عام 2021، 82 حالة إصابة فقط.

كما سجلت الصحة اليوم 341 حالة تعافي، بينما سجلت في نفس اليوم من العام الماضي 180 حالة.

وسجلت الصحة اليوم حالتي وفاة، بينما سجلت في نفس اليوم من العام الماضي 7 حالات.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، قد حذر من الارتفاع الملحوظ في منحنى إصابات كورونا بالمملكة، مطالباً الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.