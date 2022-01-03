اخبار الخليج

ارتفاع كبير في الإصابات.. تسجيل 1746 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة وارتفاع الحالات الحرجة إلى 90

0 نشر
نبيل عطية 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير في الإصابات.. تسجيل 1746 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة وارتفاع الحالات الحرجة إلى 90 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنتوزارةالصحة،اليومالاثنين،تسجيل 1746 إصابةجديدةبفيروس(كوفيد-19)خلالالـ24ساعةالماضيةفيالمملكة.

وأضافتالصحةفيبيانهااليوميعنمستجداتكورونا،أنهتمتسجيل 341 حالةتعافيمنكورونا،بينماتمتسجيلحالتي وفاة،وارتفعت الحالاتالحرجةإلى 90 حالة.

منحنىإصاباتكوروناخلالأسبوع:

الثلاثاء: 602

الأربعاء: 744

الخميس: 752

الجمعة: 819

السبت: 846

الأحد: 1024

اليوم الاثنين: 1746

وكشفتالصحةعنإجماليالوفياتوحالاتالتعافيوإجماليالجرعاتالمعطاةمنخلالإنفوجرافيككالتالي:

الصورة

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع كبير في الإصابات.. تسجيل 1746 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة وارتفاع الحالات الحرجة إلى 90 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا