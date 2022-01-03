شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من حركة "فتح" يزور العاصمة السورية دمشق الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه وفد برئاسة أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب إلى العاصمة السورية دمشق الأسبوع الجارى، للمشاركة فى مهرجان انطلاق الثورة الفلسطينية والتحضير لعقد المجلس المركزى عبر اللقاء بكافة فصائل منظمة التحرير، إضافة إلى حركة الجهاد الإسلامي.

وصرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعى، اليوم الاثنين، بأن الوفد سيضم عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لفتح عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية أحمد حلس.