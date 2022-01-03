إصابة رئيس بوتسوانا بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات في بوتسوانا اليوم الإثنين، إصابة الرئيس موكغويتسي ماسيسي، بفيروس كورونا.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن السكرتير الدائم للاتصالات الحكومية جون ديبوي في بيان عبر الإنترنت اليوم الإثنين، أن ماسيسي، 59 عاماً خضع لاختبار دوري، ولا يعاني من أعراض.

ويخضع ماسيسي للعزل الذاتي الإجباري في مقر إقامته الرسمي، وسيتولى نائب الرئيس سلومبر تسوغوان المهام الرئاسية مؤقتاً.