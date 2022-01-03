كيف يساعد تمرين يوغا سريع على التعافي من عدوى كورونا الخفيف؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

من المعروف بأن آثار فيروس كورونا قد تستمر لفترة طويلة، وقد تؤثر على صحة الإنسان بشكل سلبي. ويمكن أن تكون اليوغاً إحدى السبل التي يمكن أن يلجأ إليها المرء لتعزيز تعافيه من عدوى كورونا، وخاصة إذا كانت خفيفة.



فيما يلي تمرين يوغا مفيد للمصابين بعدوى كورونا الخفيفة، وفق ما أورد موقع "ميترو" الإلكتروني:

تمرين التنفس العميق

الطريقة الأكثر فاعلية لتهدئة نفسك هي إغلاق عينيك ، وأخذ بعض الأنفاس العميقة. كما يمكن ممارسة هذا التمرين، عبر الجلوس على مقعد مريح في وضع مستقيم قدر الإمكان، وإغماض عينينك، والبدء بأخذ أنفاس عميقة من خلال الأنف حتى ينتفخ بطنك مثل البالون، ثم إطلاق الزفير ببطء عبر الفم.

كرر التمرين لما لا يقل عم خمس مرات. قد تحتاج إلى البدء بأنفاس أقصر لزيادة سعة الرئتين بمرور الوقت.

وبحسب الخبراء، فإن أخذ الشهيق يخلق طاقة كبيرة داخل الجسم، عبر تقديم كميات كبيرة من الأكسجين للخلايا. أما الزفير فيساعد في تقديم الراحة والاسترخاء للجسم. فمع الزفير الطويل، نقوم بتشغيل حال الاسترخاء داخل الجسم، وهذا يقلل بدوره من معدل ضربات القلب، ويهدئ العقل وبقية الجسم.