منذ 2011.. تونس تحقق أعلى انتاج للفوسفات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سجل إنتاج الفوسفات التجاري أعلى حصيلة في تونس منذ 2011 محققاً 3.8 ملايين طن في 2021.



وحققت شركة فوسفات قفصة الحكومية إنتاجاً بنحو 2.7 مليون طن في النصف الثاني من 2021 مقابل 1.1 مليون طن في النصف الأول، في أرقام نشرتها إذاعة "موزاييك" الخاصة اليوم الإثنين.

وهو أعلى معدل إنتاج تحققه الشركة منذ 2011 حيث ناهز المعدل السنوي قبل ذلك العام قرابة ضعف إنتاج 2021.

وتأثر إنتاج الفوسفات في تونس، التي تعد أحد أهم منتجيه في العالم، بشكل كبير بالاحتجاجات الاجتماعية في منطقة الحوض المنجي بولاية قفصة، بجانب الإضرابات العمالية المتكررة.