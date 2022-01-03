لا تترك هاتفك يشحن على السرير وأنت نائم (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت صور مرعبة ما يمكن أن يحدث إذا تركت هاتفك يشحن على السرير وأنت نائم.



ويمكن أن يكون النوم أثناء توصيل هاتفك بالشاحن ووضعه على السرير أو تحت الوسادة أمراً خطيراً للغاية، حيث تظهر الصور التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي كبل شحن هاتف آي فون محترقاً فوق ملاءة السرير.

وتكشف الصور التي تمت مشاركتها على صفحة Facebook CPR Kids ما يمكن أن يحدث إذا لم تقم برفع هاتفك عن السرير ووضعه على سطح مستو بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال. ويمكن أن تكون المراتب وأغطية الأسرة عرضة للاشتعال بدرجة كبيرة، ويمكن أن تسخن الهواتف وأجهزة الشحن بسرعة إذا تركت دون رقابة لفترة طويلة من الزمن، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

ويقول المنشور "هل تلقى أطفالك جهازاً لوحياً أو هاتفاً محمولاً كهدية في عيد الميلاد؟ تأكد من عدم شحن الأجهزة الإلكترونية مطلقًا في السرير، وعلم أطفالك اتباع إرشادات الشركات المصنعة".

ويضيف المنشور "اشحن على سطح مستوٍ مع عدم وجود مواد قابلة للاشتعال حول الهاتف، وتأكد من عدم وجود أجسام غريبة في الموصل أو القابس، وتجنب الملحقات الرخيصة مثل الأسلاك، ومن المهم أيضًا التحقق من أن الأسلاك دائمًا في حالة جيدة والتخلص من أي كابلات تظهر عليها علامات التلف".

ويتابع المنشور التحذيري "الأسلاك التالفة والشحن في ظروف غير آمنة يمكن أن يؤدي إلى حدوث صاعقة كهربائية وتزيد خطر نشوب حريق، واحرص دائماً على حفظ الأسلاك بعيدًا عن متناول الصغار".