تطبيق جديد مضاد للشخير بساعة أبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يهدف التطبيق الجديد Silent Night لـ Apple Watch إلى ضمان ليالي هادئة بدون شخير.



أطلقت شركة "موبايل بوكس" (Mobile Box) التطبيق Silent Night الجديد المخصص لساعة أبل الذكية Watch 6/7، والذي يساعد على مواجهة الشخير.

وأوضحت الشركة الألمانية أن التطبيق المدفوع Silent Night الجديد يقوم بتسجيل الأصوات أثناء النوم ويحللها عن طريق خوارزميات حديثة ليكتشف ما إذا كان الشخص، الذي يرتدي الساعة، يعاني من الشخير.

وإذا كان الأمر كذلك، فإن التطبيق يقوم بتنبيه المرء عن طريق الاهتزاز من أجل النقر على شاشة الساعة، ما يساعد على تغيير وضعية النوم، ومن ثم التوقف عن الشخير والتمتع بنوم هانيء.

وأكدت الشركة أن جميع البيانات يتم معالجتها بشكل غير متصل بالإنترنت ويتم الاحتفاظ بها على الساعة، مما يساعد في الحفاظ على خصوصية البيانات.

يأتي التطبيق من Mobile Box المطور في Karlsruhe ويمكن تنزيله حاليًا من Apple App Store مقابل رسوم لمرة واحدة قدرها 5 يورو. ومع ذلك، في المستقبل القريب، من المفترض أن يرتفع السعر إلى حوالي 10 يورو.