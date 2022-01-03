شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحباط هجوم بطائرتين دون طيارعلى التحالف الدولي في مطار بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤول في التحالف الدولي في العراق، إن مطار بغداد حيث توجد قاعدة عسكرية عراقية تضمّ عدداً من القوات الاستشارية للتحالف، تعرض هجوم بطائرتين دون طيار مفخختين، فجر اليوم الإثنين.



وأكد إسقاط الطائرتين، موضحاً أن الهجوم لم يسفر عن أضرار، فيما أظهرت صور للتحالف بقايا للطائرتين عليها "عمليات ثأر القادة"، حيث يأتي الهجوم في الذكرى الثانية لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بضربة أمريكية في مطار بغداد.