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5.4 ملايين وفاة و290 مليون إصابة و9 مليارات لقاح ضد كورونا حول العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 290.1 مليوناً حتى صباح اليوم الإثنين، بينما تجاوز عدد الجرعات من اللقاحات التي أعطيت 9.17 مليارات.

 

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 290.112 مليونا، وأن عدد الوفيات ارتفع إلى 5.443 ملايين.

 

وأوضحت البيانات، توزيع 9.178 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا عبر العالم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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