شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تطلق المؤتمر التشاوري الوطني للانتخابات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الإثنين، أعمال المؤتمر التشاوري الوطني حول عملية الإنتخابات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء في العاصمة مقديشو بالصومال.

ويترأس المؤتمر، رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، حيث سيتم النقاش في استكمال وتسريع خطوات العملية الانتخابية في البلاد.

ويشارك في المؤتمر جميع رؤساء الولايات الأعضاء في الحكومة، وعمدة مقديشو.

وفى السابق أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الإفريقية، مارى كاثرين، أنها حثت محمد عبد الله فرماجو رئيس الصومال المنتهية ولايته، على دعم جهود رئيس الوزراء الصومالى محمد حسين روبلى، في عقد اجتماع المجلس الاستشاري الوطني، لإتمام انتخابات ذات مصداقية بشكل سريع.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع كل من رئيس الوزراء الصومالي، والرئيس فرماجو، مشددة على ضرورة بقاء منسوبي القوات المسلحة على الحياد، وعدم تورطها في الأحداث السياسية الجارية.

يذكرأن، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتخذ إجراءات ضد أى شخص يحاول زعزعة السلام فى الصومال، وأوضح مكتب شؤون أفريقيا التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ، في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، أن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون عملية السلام في الصومال.