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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس… أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير ومناطق (نجران، صحراء الربع الخالي، سكاكا، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية .
كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر, لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك (علقان، جبل اللوز، الزيته) .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج .
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