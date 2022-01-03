بسبب أوميكرون.. إلغاء 3 آلاف رحلة طيران عالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تسبب المتحور أوميكرون في إلغاء ما يزيد على ثلاثة آلاف رحلة طيران حول العالم امس أكثر من نصفها من الرحلات الجوية الأمريكية، ما زاد حالة الاضطراب في قطاع السفر خلال أيام العطلات بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة الإصابات بفيروس كورونا.



ووفقاً لإحصاء على موقع تتبع رحلات الطيران «فلايت أوير دوت كوم»، تم إلغاء ما يزيد على 3300 رحلة جوية بحلول ظهر اليوم بتوقيت غرينتش، منها أكثر من 1900 رحلة طيران داخل الولايات المتحدة أو منطلقة منها. وفي المجمل، جرى تأخير إجمالي 4800 رحلة دون إلغائها.

وعادةً ما يكون موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة وقت الذروة للسفر جواً، لكن الانتشار السريع للسلالة أوميكرون أدى إلى زيادة حادة في الإصابات بكوفيد-19، ما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات الجوية مع دخول طياريها وأطقمها للطيران في الحجر الصحي.