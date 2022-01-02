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العراق يعلن تدمير وكرين للإرهابيين بكركوك

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة عمليات كركوك، اليوم الأحد، قيام القوات التابعة لها بتدمير وكرين اثنين للإرهابيين خلال 24 ساعة الماضية.


وذكرت القيادة في بيان - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - أن القوات التابعة للقيادة قامت بإلقاء القبض على 30 مطلوباً وتدمير وكرين للمجاميع الإرهابية".


وأضافت، أنه تم الاستيلاء على مجموعة من الأسلحة مختلفة العيار، وعلى مجموعة من المواد المختلفة التي تستخدم في صنع العبوات الناسفة، فضلاً عن مصادرة 4 عربات مخالفة للقانون.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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